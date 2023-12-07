عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى ناصر في خان يونس

صدى البلد

أفادت شبكة القدس الفلسطينية، اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

ومن جانبها، قالت سرايا القدس، في وقت سابق من اليوم، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آليةً عسكريةً إسرائيلية كليًا أو جزئياً في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “منذ صباح اليوم خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا، وأوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية”.

اشتباكات عنيفة إسرائيلية اشتباكات استهدف الفلسطينية آلية عسكرية إسرائيلية المقاومة الفلسطينية القدس الفلسطينية الفلسطينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟

لعدة أسباب.. شوبير يبدي تخوفه من لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

موضوعات متعلقة

الأونروا تطالب إسرائيل بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في خانيونس

صحف السعودية|زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب بحر قزوين بأذربيجان..البحرية المغربية تنقذ 56 مهاجرًا غير شرعي

قصف إسرائيلي متواصل على مخيم جباليا وسط غزة

تحت حماية الاحتلال.. اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات مسجد الأقصى

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب أذربيجان

الأرصاد العراقية تحذر من طقس اليومين المقبلين

الأرصاد الفلسطينية تحذر من سقوط أمطار على المناطق الشمالية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. مارسيل كولر خارج قائمة أفضل مدرب فى إفريقيا

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال في غزة بـ الصواريخ

الصورة الرقمية بـ 5 دولار.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة؟

سفارة الصين بالقاهرة تبعث برسالة شكر للدولة المصرية والرئيس السيسي

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

الشناوي ينافس ياسين بونو وأونانا على لقب أفضل حارس فى إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

فيديو

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ