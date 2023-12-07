الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى ناصر في خان يونس

أفادت شبكة القدس الفلسطينية، اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

ومن جانبها، قالت سرايا القدس، في وقت سابق من اليوم، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آليةً عسكريةً إسرائيلية كليًا أو جزئياً في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “منذ صباح اليوم خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا، وأوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية”.