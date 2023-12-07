إسرائيل تعلن محاصرة منزل السنوار.. ماذا يحدث؟

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس،:" قواتنا تتقدم في جنوب غزة وتحاصر منزل السنوار المسؤول عن مجزرة 7 أكتوبر"، جاء ذلك عبر تصريحات تليفزيونية.

وأكدت سرايا القدس، اليوم الخميس، أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آليةًعسكريةًإسرائيلية كليًا أو جزئياً في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.