الاوبرا تكرم رموز الرقص الحديث على المسرح الكبير

تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية بمناسبة مرور 30 عام على تاسيس فرقة الرقص المسرحى الحديث وتشمل عرض كى لا تتبخر الارض تصميم واخراج وليد عونى الى جانب تكريم عدد من رموز الفرقة على مر تاريخها وذلك فى الثامنة مساء الاثنين 18 ديسمبر على المسرح الكبير .



يقول المصمم والمخرج وليد عونى مؤسس الفرقة ومديرها الفنى ان كي لا تتبخر الارض عرض متكامل يجمع مفردات هامة تعبر عن تطور الفن الكوريجرافي في التصميم الحركي ويشمل مختارات من اهم عروضه مع فرقة الرقص المسرحى الحديث التي لاقت نجاحاً كبيراً في الوسط الفني المسرحي المصري فى قالب متكامل ، كما يبرز المحطات التى شهدت تطور هذا الخط المسرحي الراقص الجديد على ساحة الابداع المصرى فى بداياته عام 1993 حتي باتت من اهم الفرق والأكثر تأثيراً فى حركة الرقص على المسارح المصرية والعربية ، وتابع ان عناصر العرض ورموزه تضم دراسه لعدةعروض سابقه مختلفة ومشهديات سرياليه تصب في واقع واحد نعيشه في عصرنا المرتبك لنقدم هدية الي "القضية" قضيةارواح، قضية كيان بشري ، ولا يهم اي قضيةكانت مؤكدا انها قضية جذور وحياة اردنا ان نعيشها علي ارضنا كى لا تتبخر الارض .



جدير بالذكر ان فرقة الرقص المسرحى الحديث ابدعت 34 عملا خلال الثلاثة عقودالماضية من انتاج دار الاوبرا المصرية كللت بالنجاح وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية الاجنبية وتضمنت اسلوب الرقص المعاصر المصري في رؤية جديدة وافكار مبتكرة وابعاد سينوغرافيه اثرت علي الكثير من المصممين المصريين الجدد .