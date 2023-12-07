جامعة الفيوم: تشجيع الطلاب على المشاركة السياسية والتصويت خلال الانتخابات الرئاسية

قام الدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة، يرافقه أ.د مهجة امبابي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د رانيا ابو السعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د اسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، بالالتقاء بطلاب الكلية، لحثهم على المشاركة الفعالة والإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم،

أشار أ.د شريف العطار إلى أنه في إطار حرص أسرة كلية الهندسة في المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، فإنه تم المرور علي الفرق وكافة الأقسام العلمية بالمدرجات والقاعات الدراسية المختلفة، والالتقاء بالطلاب في التخصصات المختلفة، بهدف حثهم وتشجيعهم على ضرورة التصويت والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والتعامل مع الأمر بأقصى درجات الوعي والجدية.

بالإضافة إلى مناقشتهم في كافة الاستفسارات المتعلقة بأهمية المشاركة الوطنية والدور المنوط بهم، والإدلاء بالأصوات الانتخابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم.

وصرح أ.د شريف العطار أنه تم إحاطة الطلاب بقيام جامعة الفيوم بتوفير وسائل انتقال مناسبة لهم، لإيصالهم إلى المقرات واللجان الانتخابية المختلفة بمراكز محافظة الفيوم.

وكذلك تم تنسيق مواعيد المحاضرات وكافة التسليمات بما يتيح للطلاب أداء حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وتشكيل غرفة عمليات للانتخابات الرئاسية بكلية الهندسة، ومقرها معمل التنسيق الالكتروني بالدور الأرضي بمبنى الهندسة المعمارية والميكانيكية، بهدف توفير المعلومات اللازمة للطلاب فيما يتعلق بمقار اللجان الانتخابية الخاصة بهم وإيصالهم إليها، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱۰ وحتى الثلاثاء ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣.

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