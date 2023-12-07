5 شركات عالمية تتنافس على 400 مليون دولار أعمال بمشروع سكة حديد بمصر

تتنافس 5 شركات عالمية على تصميم وتوريد وتشغيل الأنظمة الميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي لمشروع سكة حديد لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية في مصر ، بتكلفة تصل إلى 400 مليون دولار، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسميهما.

تمتلك المشروع هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، وتستهدف من خلاله تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، وحل أزمة الازدحام القائمة على هذا الخط.

ستموّل هيئة سكك حديد مصر الأعمال من خلال قرض قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقد حصلت على موافقة من مجلس النواب المصري في يوليو الماضي لتفعيله مع البنك.

أحد المصدرين المطلعين على الملف قال إن قائمة المتنافسين تضم كلاً من "مجموعة تاليس" و"الستوم" الفرنسيتين، و"سيمنز" الألمانية، بالإضافة إلى شركتي "سي آر آر سي" (CRRC) و"سي آر آي جي" (CRIG) الصينيتين، مشيراً إلى أنه من المقرر ترسية المشروع على إحدى الشركات المتنافسة في نهاية مارس المقبل.

يتنافس حالياً 11 تحالفاً من شركات المقاولات المصرية، على تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، والتي تشمل جسر المسار، والمحطات، والمزلقانات، وبعض الأسوار التي تقام على جانبي المشروع، فضلاً عن أماكن التخزين، حيث تصل تكلفة تلك الأعمال إلى نحو 6 مليارات جنيه.