ختام فعاليات البرنامج التدريبي "نادي القيادات الشبابية YLC" بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن ختام فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء "نادي القيادات الشبابية YLC" والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني “الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية”.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، و بحضور وفد من وزارة الشباب والرياضة ومشاركة 40 شاب وفتاة من الكوادر والقيادات الشبابية.

من جانبه، أوضح مندى محمد عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن القيادات الشبابية لها دور هام فى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية الفعالة فى المجتمع ،وخلق فرص حقيقية للشباب للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المقدمة ، لافتاً الى ان فعاليات التدريب استمرت خلال الفترة من 3 وحتى 6 ديسمبر الجاري حيث شملت تنفيذ مجموعة متنوعة من ورش العمل جاءت موضوعاتها مابين صناعة القرار ومواجهة الأزمات وحل المشكلات، والمبادئ السياسية والمشاركة والتثقيف السياسى.

من الجدير بالذكر، أن المشروع القومي نادي القيادات الشبابية YLC يهدف إلى بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الابتكار وتبني الأفكار الشبابية، بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار يدعم المساواة ، ويدمج ذوي القدرات والهمم، ويتيح الفرصة لمشاركة شباب الوافدين وأبناء الجاليات المقيمة على أرض مصر.