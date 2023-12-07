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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم قطاع الصحة في البحيرة بـ 3 مليارات و 300 مليون جنيه لتنفيذ 79 مشروعا

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة ودعمه المتواصل طفرة وثورة غير مسبوقة تم خلالها تحقيق تطوير شامل في كافة مناحي الحياة خاصةً فى قطاع الصحة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة.

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وبلغ إجمالي الإستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 ،3.3 مليار جنية لتنفيذ 79 مشروع عبارة عن ( 61 مشروع تم الإنتهاء منها بتكلفة 1.6مليار جنية و18 مشروع جاري العمل بهم بتكلفة 400 مليون جنية).

ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها المعهد الطبي القومي بدمنهور بتكلفة 260 مليون جنية أكبر الصروح الطبية الجديدة بالمحافظة بالإضافة إلى إنشاء مستشفى كوم حمادة المركزي بتكلفة 800 مليون جنية ومستشفى العسكري بدمنهور بتكلفة 326 مليون جنية

كما تم توفير علاج وأمصال على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه و أدوات ومستلزمات طبيه وأجهزة بتكلفة 301 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية بالإضافة إلى تنفيذ 8 مبادرات رئاسية استفاد منها 6.2 مليون مواطن

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