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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد القضاة على مجمع دمنهور الثقافي لاستلام أوراق الاقتراع بانتخابات رئاسة الجمهورية

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية بالحيرة

بدأت صباح اليوم عملية تسليم مظاريف اللجان الفرعية للقضاة المسؤولين عن إشراف الانتخابات الرئاسية في مجمع دمنهور الثقافي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، مع القيام بالشرح  الكامل لجميع الإجراءات التى سيتم إتباعها من قبل القضاة خلال عملية الاقتراع القضاة المشريفين على العملية الانتخابية بجميع الاجراءات  التى ستتم يوم الأحد الموافق  وعلى مدار ثلاثة أيام تقسيم التسليم الى عدد ، 18 لجنة عامة.

بدأ تسليم المظاريف بالبحيرة
بدأ تسليم المظاريف بالبحيرة
بدأ تسليم المظاريف بالبحيرة
بدأ تسليم المظاريف بالبحيرة
بدأ تسليم المظاريف بالبحيرة
بدأ تسليم المظاريف بالبحيرة
بدأ تسليم المظاريف بالبحيرة
بدأ تسليم المظاريف بالبحيرة
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السكرتير العام بالبحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية

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قامت محكمة دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار محمد عبد العظيم يوسف رئيس شمال دمنهور والمستشار مينا مدحت لوقا رئيس محكمة جنوب دمنهور بجميع التجهيزات اللازمة لتسليم  الأوراق الخاصة بالاقراع على انتخابات رئاسة الجمهورية،  حيث تم  تقسيم التسليم الى عدد ، 18 لجنة عامة ، وهم بندر دمنهور،  ومركز دمنهور،  وحوش عيسي،  وأبو المطامير، وبندر كفر الدوار،  ومركز كفر الدوار،  ومركز رشيد ، ومركز ادكو، ومركز رشيد ، ومركز المحمودية، ومركز شبراخيت،  ومركز الرحمانية،ومركز ايتاى البارود ، ومركز الدلنجات،  ومركز كوم حمادة،  ومركز بدر ، وقسم شرطة النوبارية، ومركز شرطة وادى النطرون. 

وتوافد القضاة منذ الصباح الباكر على مجمع دمنهور الثقافي للاستلام وذلك طبقا للمواعد المحددة لاستلام الاوراق من قبل اللجنة العامة.

 تأتي هذه الخطوة استعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى تجرى طوال ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد القادم .

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