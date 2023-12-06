السكرتير العام بالبحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية

قام اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة بمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية بالمقرات واللجان الإنتخابية بمركز حوش عيسى بمدارس الثانوية بنات والشهيد يحيى الجزار الرسمية لغات و الشهيد عز الدفراوي الابتدائية بحضور عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى.

حيث أكد السكرتير العام على رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية وتقديم كافة التيسيرات لإدلاء المواطنين بأصواتهم بسهولة، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين بالعملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.



مشيرًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر لهم ،والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية.