البحيرة .. تنفيذ 428 مشروعا بتكلفة مليار و300 مليون جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على دعم المناطق الصناعية والنهوض بها وتنميتها حيث تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتماماً كبيراً لدورها في دفع عجلة الإقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه والنهوض بالإقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030 .

وأشار إلى أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزي وادي النطرون وحوش عيسى يمثلان قاطرة التنمية علي أرض المحافظة حيث تم تنفيذ خلال 9 أعوام فقط عدد 428 مشروع بتكلفة ترفيق بلغت 1.3 مليار جنيه عبارة عن 339 مشروع بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون على مساحة 498.3 فدان من إجمالي 890 قطعة منهم 526 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 755.5مليون جنيه، كما تم تنفيذ 89 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 346 فدان بإجمالي 495 قطعة منهم 159 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 277.9 مليون جنيه.

وأكدت نائب محافظ البحيرة ان ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثماريه وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .