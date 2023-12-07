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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيديكس 2023..وزير الإنتاج الحربي يناقش مع الوكالة الرومانية للاستثمار فرص التعاون الصناعي

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي ونائب رئيس الوكالة الرومانية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي دورو كلوديان فرونزيوليكا نائب رئيس الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس ٢٠٢٣".

في بداية اللقاء رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بنائب رئيس الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية والوفد المرافق، مشيراً إلى علاقات التعاون الممتدة بين البلدين والتي يتم السعي إلى تعزيزها خلال الفترة المقبلة من خلال فتح آفاق جديدة للتشارك والتكامل بين الجانبين وهو ما ينعكس جلياً في لقاءات قادة البلدين المتعددة لإجراء مباحثات موسعة تركز على سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا اللقاء يأتي بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الصناعية، مؤكدًا انفتاح الوزارة على التعاون وتحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الرومانية بما تمتلكه كل جهة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة، داعياً الشركات الرومانية لتشكيل فرق فنية لزيارة الشركات والوحدات التابعة للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة، واستعرض السيد الوزير القدرات والخبرات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة ومعروضات الوزارة في "إيديكس ٢٠٢٣".

من جانبه أشاد دورو كلوديان فرونزيوليكا نائب رئيس الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية بإمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشيراً إلى حرص الجانب الروماني على إحراز تقدم في العلاقات المشتركة مع الجانب المصري في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على ضرورة دفع آفاق التعاون في مختلف مجالات التصنيع بين الشركات الرومانية والشركات المصرية وعلى رأسها تلك التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ خاصةً أن مصر تتميز بموقع جغرافي إستراتيجي يجعلها بوابة للسوق العربية والأفريقية كما تعتبر رومانيا بوابة لمصر لدخول أوروبا حيث تعد رومانيا أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا ما يجعلها محوراً لنفاذ المنتجات المصرية للسوق الأوروبية، مؤكداً أن بلاده بدأت العمل على تعزيز البنية التحتية اللوجستية لتصبح أكثر استدامة، وحرص الوفد الروماني على الإشادة بتنظيم معرض "إيديكس ٢٠٢٣" وكذا أشادوا بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي المتطورة المعروضة به.

علاقات الصداقة بين مصر ورومانيا

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم خلال اللقاء الإشارة إلى علاقات الصداقة بين مصر ورومانيا والتي شهدت زخماً ودَفعةً كبيرة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرومانيا عام 2019 وزيارة  الرئيس  كلاوس يوهانس رئيس جمهورية رومانيا لمصر عام 2021، مضيفاً أنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات وموضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك التي تم مناقشتها بهدف توحيد الرؤى الخاصة بها.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي  والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة والمهندس إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

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