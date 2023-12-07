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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهيئة العربية للتصنيع توقع عقدا للتعاون مع شركة زيد العمانية

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المشاركو في معرض إيدكس 2023، فرصة هامة لتعزيز أوجه التعاون والتوسع في الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة .


وفي سياق فعاليات ختام معرض إيدكس 2023، وقعت اليوم الهيئة العربية للتصنيع عقدا جديدا للتعاون مع شركة زيد العالمية العمانية 

وقد أعرب  اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع شركة زيد العالمية , موضحا أنه تم الاتفاق علي الشراكة المشتركة  بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة ، وشركة زيد العالمية, في مجال الصناعات الدفاعية فضلا عن ضخ استثمارات لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في العديد من الصناعات المختلفة، وتعزيز التصدير  للدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة.


وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن العقد الذي تم توقيعه اليوم هو الخطوة الأولى وليست الأخيرة للتعاون المشترك في مجالات صناعية أخري مع شركة زيد العمانية العالمية.

من جانبه ،أعرب الشيخ "أحمد السيباني "رئيس مجلس إدارة شركة زيد العالمية ،عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ودورها التاريخي الرائد الذي نفخر به  في الصناعة العربية في كافة مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأشاد بإستراتيجية العربية للتصنيع القائمة على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي ،ومعربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع العربية للتصنيع في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

الهيئة العربية للتصنيع زيد العالمية معرض آيدكس الصناعات الدفاعية استثمارات

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