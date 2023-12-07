محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال النهائية من مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة

تفقدالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال البدء في تنفيذ القطاع الثاني والأعمال النهائية من مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة بإجمالي طول 1,250 متر لخلق متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر ، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدراجات والعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية .

جاء ذلك بحضور المهندسه سلوي سامي رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة شرق الدلتا ، والمهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية ، والمهندس محمد عبدالرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية ،والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، وعمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره ، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة .

وقال " المحافظ " خالص شكري وتقديري للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل ، ووجه أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع .

ووجه " المحافظ " بضرورة تنفيذ القطاع الثاني وفقاً لتصميمات القطاع الأول واستغلال المساحات العرضية المتاحة في توسعة الممشي ، من خلال توسيع الكورنيش وممشي الألعاب والاستغلال الأمثل لكل مساحة متاحة .

كما وجه " مختار " بإنشاء دورات مياه لخدمة رواد الممشي من الرجال والسيدات والأطفال مع مراعاة إنشاء دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة استكمالا للخدمات المقدمة لهم ليكون ممشي ترفيهي كامل بجميع خدماته من تقديم اطعمه ومشروبات وغيرها .

وأكد " المحافظ " علي ضرورة مراعاة الشكل الجمالي للمشي والكورنيش بطول القطاع ليكون علي نمط وشكل واحد ، من حيث المظهر من فوق الممشي ومن ناحية النيل .

وايضا وجه " مختار " بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية المتبقيه في القطاع الأول للممشي السياحي ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين .

كما وجه " المحافظ " بتكثيف الأعمال في القطاع الثاني من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين .

وأشار " المحافظ " إلي أن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهلية وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.

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