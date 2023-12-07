"العربية للطيران" تشغل رحلات جوية بين الشارقة ومطار سفنكس

أعلنت شركة "العربية للطيران"، اليوم الخميس عن إطلاق رحلات مباشرة بين الشارقة ومطار سفنكس الدولي، وذلك بمعدل 5 رحلات أسبوعياً أيام، السبت، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، وذلك ابتداءً من 6 ديسمبر الجاري.

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة، بعد مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار سوهاج الدولي.

وتشغل "العربية للطيران" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب من خلال توفير مساحة اكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية.