ايروتيل تجدد تعاقدها مع "لو ميريديان" مطار القاهرة

شهد فندق لو ميريديان مطار القاهرة توقيع تجديد التعاقد علي استخدام شركة ايروتل للعلامة التجارية والإدارة لمجموعة فنادق (ماريوت) العالمية.

حق العلامة التجارية

و صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ان توقيع هذا البروتوكول يأتي إلحاقا للتعاقد مع شركة (ماريوت) العالمية المالكة للعلامة التجارية (لو ميريديان) لإستغلال حق العلامة التجارية لمدة 5 سنوات حتي عام ٢٠٢٨ وذلك نظرا للشراكة المثمرة مع مجموعة (ماريوت) العالمية منذ عام ٢٠١٣ خاصة مع زيادة اعداد الركاب في مطار القاهرة والحاجة لوجود فندق عالمي لخدمة تلك الاعداد.

قام بتوقيع العقد من جانب ايروتل الطيار طارق عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة ايروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية وعن مجموعة ماريوت العالمية لإدارة الفنادق أحمد حزين نائب رئيس منطقة مصر والسعودية والبحرين لماريوت العالمية.

حضر التوقيع اعضاء مجلس إدارة شركة ايروتل وممثلي مجموعة "ماريوت".