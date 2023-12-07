رئيس جامعة طنطا يشارك في مؤتمر مصر السيسي.. وبناء الدولة الحديثة بجريدة الجمهورية

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم في مؤتمر" مصر السيسى... وبناء الدولة الحديثة" جمهورية الفرص والمستقبل الواعد"، الذى نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "جريدة الجمهورية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتزامن مع مرور70 عاما على إصدار جريدة الجمهورية، الذى يوافق السابع من ديسمبر عام 1953.



بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس هيئة الوطنية للصحافة، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، والكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

أعرب الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا خلال كلمته عن تقديره واعتزازه لجريدة الجمهورية، موضحاً أن قضية بناء الوعي القومي السليم لشباب الجامعة أحد أهم التحديات التي تواجه الجامعات المصرية.

مشيراً إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على التعليم أو البحث العلمي، وانما يمتد ليشمل تعزيز قيم الانتماء الوطني، وبناء وعي قومي سديد يجعلهم قادرين على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الوطن، لافتاً إلى أن جامعة طنطا تعمل على تنمية وعى طلابها طوال السنوات الماضية، من خلال المشاركة الفعالة بكافة الأنشطة والمجالات والمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة " حياة كريمة" ومحو الأمية ومبادرة قادرون باختلاف ومبادرة 100 مليون صحة، وغيرها من المبادرات، إضافة إلى تنظيم الجامعة عشرات من الفعاليات والندوات والمؤتمرات لتنمية الوعي القومي لدى طلابها لإعداد جيل متسلح بالعلم لديه وعي حقيقي في ظل الجمهورية الجديدة جمهورية بناء الإنسان، ومعربا عن شكره وشعوره بالفخر والامتنان لطلاب الجامعة على مشاركاتهم الإيجابية.

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