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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: تدمير 500 كيلو متر من أنفاق حماس بقطاع غزة يستغرق شهورا

انفاق غزة
انفاق غزة

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن ضابط بالجيش الإسرائيلي، بأن تدمير نحو 500 كيلومتر من أنفاق  قطاع غزة ستستغرق شهورا.

وحسب “بلومبرج”، قال ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مهمة تدمير نحو 500 كيلومتر من أنفاق حركة حماس في قطاع غزة بالكامل ستستغرق شهورا”.

مدن تحت الأرض

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أفادت نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حركة حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.

وحسب الصحيفة البريطانية، قال المسئول الإسرائيلي، إن “الحكومة الإسرائيلية تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي”.

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بدوره، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن إغراق الأنفاق بالمياه فكرة جيدة، مشيرا إلى أن كل قادة حركة حماس الفلسطينية مستهدفون وسنصل إليهم.

إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل تدرس خطة لإغراق أنفاق غزة بمياه البحر، بأمر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

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