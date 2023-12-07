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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد يستقبل بعثة الأهلي

صدى البلد

حرص فيصل الطواش، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، رئيس لجنة المنتخبات بدولة الإمارات، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، وذلك لدى وصولها إلى مطار دبي، استعدادًا لخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

 

والتقط الدكتور محمد شوقي صورة تذكارية مع عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، وثمَّن حرصه على التواجد في المطار لاستقبال بعثة الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة بعد غد السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

 

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.

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