جامعة حلوان: نحرص على دعم مشاركة الطلاب بالمبادرات المجتمعية

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها، ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، ومبادرة محو الامية ، كل يوم جديد، تنمية المناطق المحيطة.

وصرح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون البيئة وتنمية المجتمع بأن الجامعة شاركت بقوة في أنشطة المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن حيث نظمت الجامعة العديد من القوافل التنموية المتكاملة والتى شملت جميع تخصصات كليات الجامعة، كما ساهمت الجامعة فى مبادرة محو الأمية.

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تهدف من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.