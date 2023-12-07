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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك |شاهد

صدى البلد

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقوداً رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم.

 

يأتي ذلك في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديراً لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

 

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك
معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك
معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك
معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك
معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك
معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك
معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك
معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك
معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك
معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك

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