للمرة الثانية.. ريا أبي راشد تثير الجدل في مهرجان البحر الأحمر

يقام حاليا فعاليات ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي والعالمي.



وكان فى مقدمة حضور حفل ختام المهرجان الإعلامية ريا أبي راشد، التى ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أحمر جرىء أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نشر الصور على السوشيال ميديا.



وتعتبر هذه هي المرة الثانية التى تثير فيها ريا الجدل خلال هذه الدورة حيث سبقت وارتدت فستانا آخر كان حديث السوشيال ميديا فى ثاني أيام الدورة الثالثة للمهرجان.



المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك".

وتعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.