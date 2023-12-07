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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا البحيري تصطحب ابنتها في عزاء ناهد فريد شوقي

أسرة داليا البحيري
أسرة داليا البحيري

حرصت الفنانة داليا البحيري على تقديم واجب العزاء فى المنتجة ناهد فريد شوقي، والمقام حاليا داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

واصطحبت داليا البحيري خلال العزاء ابنتها قسمت من زوجها الأول فريد المرشدي، والذى رحل عن عالمنا عام 2014، وهو ابن الراحلة ناهد فريد شوقي.

 

وكان من ضمن الحضور الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وسيد رجب والمنتج أحمد السبكي وخالد زكي ومحمد أبو داوود .

كما حضر هشام ماجد ودينا وفيدرا وداليا البحيري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومادلين طبر ونرمين الفقي وإيمان العاصي.

 

بدأ عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور أفراد أسرتها.

غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها


 وغابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.

 

ودعت الفنانة ناهد السباعي، لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي بمنشور مؤثر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “وداعاً للفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف سيبتيني لوحدي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك انتي عمري وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها”. 

 

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داليا البحيري ناهد فريد شوقي مسجد الشرطة قسمة

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