بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع نتنياهو

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث واصلا التشاور بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حزب الله إذا اختار بدء حرب شاملة، فعندئذ سيتسبب في تحويل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: “إذا اختار حزب الله بدء حرب شاملة، فعندئذ سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان، غير البعيد من هنا، إلى غزة وخان يونس".

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال إجراء تقييم للوضع في الشمال مع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.