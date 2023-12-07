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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة خليل وسوسن بدر.. الصور الأولى من ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حفل توزيع جوائز مهرجان
حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر

حرص نجم الأوسكار أدريان برودي على حضور حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

كما وصل، النجم السينمائي البريطاني جيسون ستاثام  والنجم العالمي نيكولاس كيدج  لحفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة

وحرص عدد كبير من جمهوره على التقاط الصور الفوتوغرافية معه خلال ختام فعاليات الدورة الثالثة.

ومن مصر تواجد كل من أحمد مجدي، محمد سامي، سوسن بدر، أمينة خليل، هالة سرحان، إلهام شاهي، علا رشدي، أمير رمسيس،  بالإضافة إلى نجمات ونجوم السينما العربية.

 

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

 

النجم الأوسكار أدريان برودي حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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