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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذائف التاندوم .. المقاومة الفلسطينية تستهدف 4 آليات إسرائيلية بحي الشجاعية

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الذرع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم في حي الشجاعية.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “مساء اليوم تمكنا بفضل الله من استهداف 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في حي الشجاعية”.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقامة الفلسطينية “حماس”، أعلنت اليوم الخميس، تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة  خلال الـ72 ساعةً الأخيرة.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر”.

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وأضافت: “كما دك مجاهدو القسام التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

فلسطين الجهاد الإسلامي سرايا القدس

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