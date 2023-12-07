جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن هجمات قوية جدا في لبنان

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إن الجيش يهاجم حزب الله بطريقة قوية جدًا.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: "نشن هجمات قوية في لبنان ونرد على حزب الله وسنرد على كل تهديد من هناك”.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نحن على أهبة الاستعداد في الشمال وسنرد على كل عملية”.

ومنذ قليل، قال هاجاري، إن إسرائيل مصممة على تفكيك حركة حماس الفلسطينية، مشيرا إلى أن الطريق لا يزال طويلا.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاجاري، في إفادة صحفية: “فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في هذه الحرب”، مؤكدا “مقتل جنديين أحدهما في جباليا والآخر في خان يونس”.

وأضاف أن “القتال في غزة مستمر وسيستمر لفترة طويلة.. تعمل قوات الجيش الإسرائيلي في مراكز ثقل حماس في قطاع غزة. نحن نخوض قتالا عنيفا في جميع أنحاء القطاع، ونقضي على كبار قادة حماس الموجودين في الأنفاق وندمر البنى التحتية".