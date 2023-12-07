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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حق لكل معتز بوطنه| وزير الطيران للعاملين : أدعوكم للمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي

هنأ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، جميع العاملين بقطاع الطيران، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني والذي يوافق السابع من شهر ديسمبر من كل عام.

وقال وزير الطيران، في رسالته للعاملين: "يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة لجميع العاملين بقطاع الطيران بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني، والذي يوافق السابع من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تحتفل فيه المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" بتوقيع معاهدة " شيكاغو " عام ١٩٤٤م".

وأضاف: "تضم المنظمة تحت مظلتها مجتمع الطيران العالمي لإرساء التعاون في مجال النقل الجوي بين جميع الدول الأعضاء بها، فهي نموذجا مضيئًا للتعاون الفعال والشراكة الناجحة، وإذ تفخر مصر بكونها من أوائل دول العالم التي وقعت على هذه
الاتفاقية".

واختتم وزير الطيران، رسالته بتوجيه الشكر لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل على جهودهم المخلصة ودورهم البارز والمشرف من أجل النهوض بمنظومة الطيران المدني، متمنيًا من الله أن يوفقنا جميعًا من أجل تحقيق مزيد من التقدم والنجاح لهذا المرفق الحيوي ووصولا به لأعلى المستويات العالمية.

ودعا وزير الطيران في رسالته العاملين، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "زميلاتي وزملائي، أسرة الطيران المدني، إننا خلال الأيام القليلة المقبلة ستجري الانتخابات الرئاسية، لذا أدعوكم جميعًا بالمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتكم فهي حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص
يعتز بوطنه".

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