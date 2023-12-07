رجال يد الأهلي يخوض مرانه الأول في الفجيرة

استعدادا للزمالك في السوبر

خاض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه الأول في دولة الإمارات، عقب وصوله مباشرة إلى مطار دبي، استعدادًا لخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، التي تجمع بينهما بعد غد السبت بإمارة الفجيرة.

وحرص الإسباني ديفيد ديفيز على خوض لاعبي الفريق الحصة التدريبية عقب الوصول للإمارات مباشرة، لكي يكونوا في أفضل حالة فنية وبدنية قبل خوض المواجهة المرتقبة.

وتقام المباراة بين الأهلي والزمالك بعد غد السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.