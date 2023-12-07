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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: هناك ما يزيد عن 200 شاحنة مساعدات تصل إلى غزة يوميا

مساعدات غزة
مساعدات غزة

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، اليوم الخميس، إن إدارة بايدن لا تفرض موعدا نهائيا صارما على إسرائيل لإنهاء عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف فاينر، في حديثه في المنتدى الأمني لمعهد آسبن في واشنطن: “لا، لم نعط موعدا نهائيا ثابتا لإسرائيل. إنه ليس دورنا حقا. هذا هو صراعهم”.

وأقر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأن “لدينا نفوذا، حتى لو لم يكن لدينا سيطرة مطلقة”، مضيفا أن “الولايات المتحدة تحاول استخدام نفوذها لتوجيه هذا الصراع بأكثر الطرق البناءة الممكنة”.

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ووصف فاينر، إنهاء قدرة حماس على حكم غزة بأنه “هدف مشروع”، مشيرا إلى أن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل إذا توقفت الحرب اليوم.

وأضاف: “نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة في جنوب غزة”، مشيرا إلي أنه “كانت هناك حالات تم فيها توجيه الناس في غزة إلى أماكن وقعت بها غارات في نهاية المطاف”.

ولفت إلي أن “هناك الآن ما يزيد عن 200 شاحنة مساعدات إنسانية تصل إلى غزة يوميا لكننا نريد المزيد”.

وأضاف: "نعتقد أن إيران متورطة في التخطيط والتنفيذ والإذن بهجمات الحوثيين على السفن وعلى إسرائيل".

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