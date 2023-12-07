عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ذروة الحرب.. خلافات وتوترات كبيرة داخل مكتب نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

كشفت القناة الـ13 العبرية، اليوم الخميس، عن وجود توتر كبير داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بين أهم شخصيتين في مكتبه، خاصة في ذروة الحرب: السكرتير العسكري لرئيس الوزراء آفي جيل وسكرتير الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان.

وذكرت مصادر القناة الـ13 العبرية، أن “جيل كان غاضبا من أن برافرمان كان يحرمه من حرية الوصول إلى نتنياهو، بما في ذلك القضايا العملياتية، واشتبك الاثنان حول هذا الموضوع”.

وقالت مصادر مطلعة، إن برافرمان “متحمس جدا” بشأن من يدخل ويخرج من مكتب رئيس الوزراء، ويصر على أن كل شيء يجب أن يمر من خلاله.

وحسب القناة الـ13 العبرية، قال أحد المصادر إنه سمع برافرمان يقول: “مع كل الاحترام الواجب، لن يديرني السكرتير العسكري”.

تأوي 3000 نازح.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة عوني الحرثاني

حزب الله يعلن مقتـ ل جنديين إسرائيليين بعد قصفه موقعا لجيش الاحتلال

هذه المواجهة، في ذروة الحرب، وصلت إلى عتبة رئيس الوزراء نتنياهو.

وقالت مصادر القناة الـ13 العبرية: ‘”أجرى رئيس الوزراء محادثة لترتيب الأدوار ومحو الخلافات بين الرجلين”.

وأضاف مصدر مطلع على التفاصيل: “يتم التعبير عن هذا التوتر حول قضايا مختلفة - تقييم الوضع واجتماعات مجلس الوزراء ومجموعة متنوعة من القضايا الأمنية الحساسة”.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

موضوعات متعلقة

حزب الله يعلن مقتـ ل جنديين إسرائيليين بعد قصفه موقعا لجيش الاحتلال

حماس تعلن حصيلة خسائر جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بغزة

بسبب أوكرانيا.. الكونجرس الأمريكي يستعد لتقديم هدية الكريسماس لروسيا

بعد هجمات الحوثيين .. أمريكا تتحرك لردع التهديدات في البحر الأحمر

البيت الأبيض : لسنا قريبين من اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بغزة

بقذائف التاندوم .. المقاومة الفلسطينية تستهدف 4 آليات إسرائيلية بحي الشجاعية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن هجمات قوية جدا في لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب مستمرة لفترة طويلة.. فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا

ترشيحاتنا

بعد تجريد الفلسطينيين العزل من ملابسهم.. الاحتلال يعترف: نحقق مع ارتباطهم بحماس

بسبب شهداء غزة.. إيمان الحصري تحرج مستشار ترامب

البيت الأبيض: لم نعط موعدا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة

مستشفى كمال عدوان.. استشهاد كادر طبي كبير في غزة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة.. صور

في ذروة الحرب.. خلافات وتوترات كبيرة داخل مكتب نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة حرب.. مراسل أجنبي يوجه رسالة صادمة بشأن غزة.. شاهد ماذا قال؟

مش بردانة.. دينا داش تثير الجدل رفقة ابنها الرضيع

لماذا لم يوثق المصري القديم أي اكتشاف لحفرية الديناصور.. تفاصيل مدهشة

بإطلالة شبابية .. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ