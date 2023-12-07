في ذروة الحرب.. خلافات وتوترات كبيرة داخل مكتب نتنياهو

كشفت القناة الـ13 العبرية، اليوم الخميس، عن وجود توتر كبير داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بين أهم شخصيتين في مكتبه، خاصة في ذروة الحرب: السكرتير العسكري لرئيس الوزراء آفي جيل وسكرتير الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان.

وذكرت مصادر القناة الـ13 العبرية، أن “جيل كان غاضبا من أن برافرمان كان يحرمه من حرية الوصول إلى نتنياهو، بما في ذلك القضايا العملياتية، واشتبك الاثنان حول هذا الموضوع”.

وقالت مصادر مطلعة، إن برافرمان “متحمس جدا” بشأن من يدخل ويخرج من مكتب رئيس الوزراء، ويصر على أن كل شيء يجب أن يمر من خلاله.

وحسب القناة الـ13 العبرية، قال أحد المصادر إنه سمع برافرمان يقول: “مع كل الاحترام الواجب، لن يديرني السكرتير العسكري”.

هذه المواجهة، في ذروة الحرب، وصلت إلى عتبة رئيس الوزراء نتنياهو.

وقالت مصادر القناة الـ13 العبرية: ‘”أجرى رئيس الوزراء محادثة لترتيب الأدوار ومحو الخلافات بين الرجلين”.

وأضاف مصدر مطلع على التفاصيل: “يتم التعبير عن هذا التوتر حول قضايا مختلفة - تقييم الوضع واجتماعات مجلس الوزراء ومجموعة متنوعة من القضايا الأمنية الحساسة”.