عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات وادي النطرون تؤجل قضية اتهام صحفي بالتحريض على العنف

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة في وادي النطرون، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل محي الدين تأجيل القضية رقم جزئي 11553 لسنة 2022م جنايات مركز السادات والمقيدة برقم كلي 1653 لسنة 2022م جنايات نيابة شبين الكوم الكلية، والمتهم فيها أحمد الباهي الصحفي بموقع "مصراوي" بالمنوفية و23 أخرين للحكم في دور شهر فبراير للعام المُقبل 2024م.

جاء ذلك عقب الاستماع إلى السيد الدجوي المحامي عن الصحفي أحمد الباهي في التهمة الموجهة إليه بالتحريض على العنف، ضمن 24 في القضية المحال إليها، كما استمعت الدائرة إلى دفاع باقي المتهمين وأمرت بإخلاء سبيلهم لموعد الجلسة المقبلة.

محافظ المنوفية يشهد نموذج محاكاة عملية للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية

محافظ المنوفية يتفقد مقار الإنتخابات الرئاسية للوقوف على جاهزيتها


ودفعت نقابة الصحفيين المصريين، بالمحامي إبراهيم زين العابدين، للدفاع والتضامن مع الصحفي الشاب، حيث أنه كان في مهمة، لتغطية حادث قتل في جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات، و بالتصوير أو النشر في الواقعة نظرا لأن الأحداث والأجواء لا تساعد على ذلك، وبعد انصرافه من المكان، حدثت وفاة إحدى أقارب المجني عليه بوقوع جزء من سور بلكونة بمنزل المتهم.


وفوجئ الزميل الصحفي بالقبض عليه من منزله صباح اليوم التالي ووجهت له جهات التحقيق تهمة التحريض على العنف وحجز على ذمة التحقيقات 4 أيام وأخلى قاضي المعارضات سبيله بضمان مالي.


وقدم السيد الدجوي المحامي المستندات الدالة على عمل الزميل الصحفي، وتفويض من موقع عمله، ودفع بعدة دفوع تؤكد على أن أمر الإحالة لا يخص المتهم ولا ينطبق عليه نهائيًا، وأن المتهم الرابع والعشرون هو من أسند إليه اتهام الباهي بالخطأ، فضلاً أن المجني عليها اتهمت آخرون بالإتهام الموجه للباهي وهم من خصومها.


وتؤكد الجماعة الصحفية بالمنوفية، على ثقتهم البالغة في قضاء مصر الشريف حصن الحقوق، مشددين على أن الصحافة مهنة سامية تعمل على خدمة الوطن والسعي دائما للوصول إلى الحقيقة دون أي مصلحة أو غاية إلا رفعة هذا الوطن وسلامته.

وكانت هيئة المحكمة بعضوية المستشار جمال سعيد الرحماني عضو يمين الدائرة والمستشار محمود زاهر الحسيني عضو يسار الدائرة، بحضور رضا جعفر وكيل النائب العام وأمين الجلسة وليد شعبان الأعصر.

الانتخابات الرئاسية التحريض على العنف الصحفيين المصريين السادات جنايات شبين الكوم جنايات وادى النطرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

ترشيحاتنا

الحملة الرسمية للسيسي تستقبل وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة.. شاهد

الولايات المتحدة تتهم إيران بتورطها في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة سيارة

ذعر في أمريكا من خطر وقوع هجمات إرهابية

حركة فتح: مصر قلب العروبة النابض ونقدر موقفها برفض الترحيل

رئيس الزمالك يوجه الشكر للمدير الفني للفريق الأول لكرة السلة وجهازه المعاون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوع من غير خناق.. سالي عبد السلام تثير الجدل رفقة زوجها

ماذا يحدث لك لو استخدمت الموبايل ساعتين يوميا؟

جريمة حرب.. مراسل أجنبي يوجه رسالة صادمة بشأن غزة.. شاهد ماذا قال؟

مش بردانة.. دينا داش تثير الجدل رفقة ابنها الرضيع

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ