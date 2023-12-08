فتح الترشح لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم لجوائز الجامعة بعين شمس 2023

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عن فتح الترشح للجوائز، لاعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والرواد 2023 في مجالاتها المتنوعة ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.

علما بأن الموعد المحدد للبدء في مراجعة استيفاء الملفات 14 ديسمبر 2023، والموعد النهائي لاستلام جميع الملفات مستوفاة جميع الشروط والمتطلبات 31 ديسمبر 2023

مع ضررورة مراجعة استيفاء ما يلي:

خطاب الترشيح معتمد من الكلية

ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

إرفاق السيرة الذاتية التفصيلية للمتقدم.

ارفاق مبررات الترشح المرتبطة بالإسهامات في مجال الجائزة معتمدة.

استيفاء جميع نماذج الترشح وإرفاق جميع متطلبات الترشح،

وللمزيد من المعلومات عن جوائز الجامعة ، يتم الدخول على الدليل الإرشادي لجوائز الجامعة على الرابط

https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/page/4

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز،

يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز..

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وعلى هامش ندوة تحديات الأمن القومي المصري التي القاها اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير الإستراتيجي من خلال صالون أيات الحداد الثقافي قدم كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد عرضا رائعا استمع من خلاله أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية إلى عددا من الاغنيات التي يقدمها الكورال واشاد أ.د محمد ضياء بآداء الكورال واصفا اياه بالاداء "الرائع بل واكثر من رائع" على حد وصف سيادته.

كما قدم أ.د محمد ضياء الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر الذين التفوا حوله معربين عن سعادتهم بتواجد سيادته معهم في هذه الفعالية مثنياً على تنظيمهم لهذه الفعالية التي استمرت لوقت طويل بشكل رائع وبمثابرة مشيرا الى الاعداد والاخراج المتميز للفيلم الوثائقي الذي تم تقديمة أثناء الندوة بعنوان "انت الأمان" والذي ابرزوا من خلاله مدي فخرهم واعتزازهم بالإنجازات التي قدمها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال سنوات توليه مسئولية رئاسة الجمهوريه ملقيين الضوء علي أبرز هذه الإنجازات كذلك الدور الفعال الذي قدمته مصر خلال الفترة الاخيرة خلال ازمة العدوان على غزة.

كما قدم سيادته الشكر لجميع القائمين علي إنجاح هذه الفعاليه وعلى راسهم أ. إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب على ما بذلوه من جهد والتقط الصور التذكاريه مع طلاب "كورال هارموني عربي" وطلاب "أسرة طلاب من أجل مصر"