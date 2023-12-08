مقلب كبير | معتز إينو ينتقد تعاقد الأهلي مع هذا اللاعب

وجه معتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق، انتقادًا إلى إدارة التخطيط بالنادي الأهلي، بسبب التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست.

وقال إينو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ : "صفقة أنتوني موديست فاشلة و"مقلب" كبير للأسف وهذا ليس مهاجم النادي الأهلي".

وأضاف:" موديست جماهير الأهلي كانت تنتظر منه الكثير، خاصةً وأن الجميع تحدث معنا أنه الأفضل ونجم بوروسيا دورتموند السابق".

وتابع:" الأهلي جعلنا نشعر أنه تعاقد مع هالاند ولكن للأسف أسوأ صفقة في تاريخ الأهلي، لاعب عايش على الماضي ولا يوجد أى شخص مقتنع بمستواه سوى مارسيل كولر".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا".