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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل قصفته 3 مرات

رد حاسم من وزير الخارجية على النقد الموجه لمصر بزعم غلق معبر رفح

شكري في حواره بمنتدى
شكري في حواره بمنتدى أسبن للأمن

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لم تكن أبدا مقاومة لإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة موضحا أن مصر منذ اليوم الأول للصراع الدائر بين اسرائيل وحماس لم تغلق معبر رفح اطلاقا.

وقال الوزير شكري في حواره بمنتدى أسبن للأمن، إن مصر منذ اليوم الأول للصراع الدائر حاليا أشارت إلى أن معبر رفح سيظل مفتوحا حتى أن البعض رغب في غلقه وعندما لم تغلقه مصر تم قصفه مرة وعندما كنا نقوم بإصلاحه تم قصفه مرة ثانية ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين مصريين وتم قصفه للمرة الثالثة.

وأضاف أنه في اليوم الذي تم فيه السماح بعمل معبر رفح كان ذلك بالتنسيق من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من خلال السفير ديفيد سافترفيلد.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر سعت بشكل مستمر لتقديم اكبر حجم ممكن من المساعدات ولكن هناك آلية يجب ان نتبعها ونحترمها من اجل تجنب القصف الاسرائيلي لها.

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وتساءل الوزير شكري، ما هو الوضع الآن، لافتا إلى أن اسرائيل تفرض موافقتها على الشاحنات التي تدخل  وتفرض عليها اجراءات تفتيش مطولة في بعض الاحيان

وشدد وزير الخارجية على ان مصر لم تقيد في اي لحظة مرور المساعدات عبر معبر رفح بل دائما تطالب بنقل المزيد من المساعدات، مؤكدا أن مصر أعلنت ان المعبر سيظل مفتوحا على مدى 24 ساعة ولم يتم تصميم المعبر من الاساس لغلقه.

واستنكر شكري النقد المستمر الموجه إلى مصر بشأن معبر رفح، موضحا أن مصر لها مصلحة من المنظور الانساني والأمني في أن تقدم المساعدات الإنسانية لغزة وهذا واجبها لأن ظروف المدنيين مأساوية

وتابع وزير الخارجية قائلا: إذا لم تقيدنا سياسات اسرائيل بشأن المساعدات فيمكننا تقديم اكبر قدر من المساعدات للفلسطينيين، مؤكدا ان مصر تقوم بدورها من منظور إنساني وأخلاقي 

إسرائيل والولايات المتحدة

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