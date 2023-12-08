مدير صحة غزة: نواجه صعوبة كبيرة في إحصاء أعداد الشهداء

قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، اليوم الجمعة، إن هناك صعوبة كبيرة في إحصاء أعداد الشهداء.

ولفت البرش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أحرق مولدات الطاقة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.



وأوضح مدير عام وزارة الصحة في غزة أن هناك أكثر من 46 ألف جريح ولم يخرج منهم سوى 388 عبر معبر رفح.



وشدد البرش على أن هناك المئات من الفلسطينيون يموتون بغزة ولا يسمح لهم بالعلاج في الخارج وهذه وصمة عار.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، إن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 100 إصابة بسبب القصف بالقنابل الحارقة على شمال غزة.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش أنه في غزة أكثر من 46 ألف جريح ولم يخرج منهم سوى 388 عبر معبر رفح.