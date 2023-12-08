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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى الخامسة مساءً.. الأرصاد السعودية تطلق تنبيه عاجل في الرياض لهذ السبب

صدى البلد

اطلق المركز الوطني للأرصاد السعودية ، اليوم الجمعة، تحذيرات من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 5 مساءً، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، بأن هناك الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

وأضاف المركز أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.


وأشار المركز في التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

وأوضح المركز أن سيكون هناك ارتفاع في الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

المركز الوطني للأرصاد السعودية المركز الوطني المدينة المنورة المركز الوطني للأرصاد السعودي المركز الوطني للأرصاد الوطني للأرصاد السعودي

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