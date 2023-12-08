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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمال رائف: الصمت الانتخابي فترة استراحة للناخب لتكوين رأيه النهائي| فيديو

جمال رائف
جمال رائف

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي إن الصمت الانتخابي موجه لحملات المرشحين بأن يكون هناك صمت فيما يتعلق بأي إجراءات دعاية انتخابية عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات والحشد الجماهيري. 

وأضاف “رائف” خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، اليوم الجمعة: «هذه المرحلة تكون استراحة للناخب من الدعاية الانتخابية حتى يستطيع تكوين رأيه النهائي قبل الذهاب للصندوق، ومن ثم، فإن المشرع حينما وضع هذه الساعات الصامتة فيما يتعلق بالدعاية، فإنه يستهدف ذهاب الناخب إلى صناديق الاقتراع بعدما وضع رؤية كاملة وأخذ هدنة من الدعاية الانتخابية».

وتابع جمال رائف، الكاتب الصحفي أن الصمت الانتخابي فترة مهمة للناخب حتى يفكر في المرشح الذي يفضله والمشاركة بشكل عام، لأن الهدف الحقيقي هو الانتماء للوطن والانحياز له الذي يفوق الانحياز لأي مرشح، فهذا الأمر يجب أن يكون القيمة الأعلى والمحرك الأول للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وأعتقد أن فكرة الصمت الدعائي تتيح هذا المعنى. 

وأوضح أن الإعلام يجب عليه تحفيز الناخب على الذهاب لصناديق الاقتراع، وهو ما يجب فعله في فترة الصمت الانتخابي، كما يجب على وسائل الإعلام أن تعلم الناخبَ بمجريات العملية الانتخابية مثل الحصول على رقم اللجنة والحبر الفسفوري وكيفية التصويت والأخطاء التي قد يقع فيها أي ناخب أثناء عملية التصويت، مشددًا على أن كلمة أو علامة تكتب في ورقة التصويت تبطل الصوت. 

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