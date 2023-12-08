الانتخابات الرئاسية.. الجيزة تستعد بـ457 مركزا انتخابيا لاستقبال 6 ملايين ناخب.. صور

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر لها ايام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات .



وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استعدادات مختلف أجهزة المحافظة النهائية للعملية الانتخابية من تجهيز المقرات الانتخابية "العامة والفرعية" من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، و جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق .



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللجان والتأكد من توافر كافة التجهيزات والتى تشمل أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز إنتخابى و 754 لجنة فرعية لإستقبال عدد ٦ مليون و ٢٣٤ الف و ٣١٨ ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.



وأكد محافظ الجيزة علي انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.



وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.

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