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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو وهرتسوج أبرز الحاضرين بجنازة نجل رئيس أركان جيش الاحتلال السابق| فيديو

جنازة نجل رئيس أركان
جنازة نجل رئيس أركان جيش الاحتلال السابق

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية ببدء جنازة جال آيزنكوت، ابن وزير الحرب ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن العديد من الموظفين والسياسيين رفيعي المستوى من بين الآلاف الذين يحضرون جنازة، بما في ذلك الرئيس إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واصطف المشيعون لمعانقة آيزنكوت، حيث يرتدي والده جادي وجهه بنظارات شمسية داكنة.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل الابن الأصغر لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب جادي آيزنكوت، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن غال آيزنكوت، وهو جندي مشاة في اللواء 551 احتياط، كان يقوم بعملية بحث مع رفاقه على مشارف جباليا عندما انفجرت عبوة ناسفة كبيرة بهم.

وأصيب جال بجروح بالغة وتم نقله إلى مستشفى أسوتا في أسدود، حيث أعلن عن وفاته لاحقا.

وأضافت: "شاهد إيزنكوت الأب الحادث على الهواء مباشرة بينما كان في القاعدة الأمامية للفرقة 162، وبعد بضع دقائق تم إبلاغه بأن أحد المصابين بجروح خطيرة في الحادث كان ابنه".

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