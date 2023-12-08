عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الشرنوبي يؤدي العمرة برفقة أمير المصري ونور النبوي

صدى البلد

شارك الفنان محمد الشرنوبي، صورًا من تأديته لمناسك العمرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.


 وظهر محمد الشرنوبي من أمام الكعبة برفقة الفنانين أمير المصري ونور خالد النبوي.

 

ويشارك الشرنوبي في مسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات، يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، صابرين،محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.


 

أحداث مسلسل إقامة جبرية

 

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل إقامة جبرية، حيث اعتمدت في معظم أعمالها بالسنواتالأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية، فيما تجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني منعقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسدشخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.

أحمد سمير فرج الفنان نور خالد النبوي الفنان محمد الشرنوبي الفنان امير المصري أمام الكعبة هنا الزاهد خالد النبوى صابرين عايدة رياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

ترشيحاتنا

إكرامي يفجر مفاجأة مدوية عن إنتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

تحذير خطير من الأونروا بشأن الوضع في غزة

وزير المالية: السيسى يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحي

عاجل.. الأرصاد تعلن أمطار رعدية من مساء اليوم بـ 5 محافظات

رينو داستر 2023 كسر زيرو 5000 كم فقط.. اعرف سعرها

بعد انطلاقه..اعرف معنى الصمت الدعائى ومحظورات الاختراق فى الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للنساء فقط.. 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ