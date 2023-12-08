محمد الشرنوبي يؤدي العمرة برفقة أمير المصري ونور النبوي

شارك الفنان محمد الشرنوبي، صورًا من تأديته لمناسك العمرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.



وظهر محمد الشرنوبي من أمام الكعبة برفقة الفنانين أمير المصري ونور خالد النبوي.

ويشارك الشرنوبي في مسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات، يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، صابرين،محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.





أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل إقامة جبرية، حيث اعتمدت في معظم أعمالها بالسنواتالأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية، فيما تجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني منعقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسدشخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.