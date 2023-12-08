المستشار الثقافي لمملكة البحرين يزور طب أسنان عين شمس

استقبل الدكتور كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس ، الدكتورة ريم الطناني رئيس وحدة رعاية الوافدين، والدكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافى لمملكة البحرين بالقاهرة، حيث اطمأنت الدكتورة خلود راشد مطر على طلاب مملكة البحرين الذين يدرسون بكلية طب الأسنان، كما أثنت على طرق التعليم بكلية طب الأسنان وكذلك المستوى التعليمي والأكاديمي المتميز للكلية.



كما افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ندوة للتعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع بحضور أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الافتتاح أكد الدكتور محمد ضياء أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدنى بوصفه توجها رئيسيا للدولة المصرية.



كما حث الطلاب على التطوع بشكل جاد وعملى والمشاركة فى كافة مشاريع المؤسسة والتى تغطى مختلف المجالات منها: "الصحة والتعليم ومحو الأمية وتقديم الخدمات المجتمعية بكافة أشكالها.

وأشارت الدكتورة غادة فاروق إلى أهمية نشر ثقافة التطوع والعطاء بين أبناء الجامعة ودورها البارز فى تنمية روح الولاء والانتماء بشكل عملى و توثيق الروابط المجتمعية بين أجيال الشباب وزيادة وعى الطلاب بالمشكلات المجتمعية و اشراكهم فى حلها.

وأدارت الندوة أ.د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع السادة ممثلى مؤسسة حياة كريمة. أعربت د. مروة فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة عن سعادتها بإفتتاح جناح خاص للتعريف بمؤسسة حياة كريمة ليؤدى هذا الجناح الدائم بالجامعة دوره الأساسى فى التعريف بجميع مشروعات مؤسسة حياة كريمة والرد على كافة الاستفسارات وتنمية ثقافة التطوع لدى طلاب الجامعة.

وتحدثت أ. نهى عادل مسؤل قطاع المتطوعين بالقاهرة حول الحماس الذى لمسته من خلال تعاملها مع الطلاب الحضور ورغبتهم فى معرفة المزيد حول المؤسسة ومشروعاتها و كيفية المساهمة فى تلك المشروعات التنموية الشاملة.

وحول شعار مؤسسة حياة كريمة من إنسان لإنسان " تحدثت د.ندى خضر رئيس قطاع المبادرات بمؤسسة حياة كريمة موضحة أن كل إنسان فى احتياج لإنسان آخر بصور مختلفة منوهة إلى الخبرات الكبيرة التى يكتسبها المتطوعون من خلال التعامل فى بيئات مختلفة وإتساع مداركهم حول احتياجات الفئات المختلفة وهكذا يعود العمل التطوعى بالفائدة على جميع فئات المجتمع.

وأوضح العقيد محمود طاهر رئيس قطاع القاهرة الكبرى دور المؤسسة فى تطوير المناطق العشوائية داخل القاهرة ودعا الطلاب لزيارة المناطق التى تم تطويرها ليلمسوا بأنفسهم قدر السعادة التى يشعر بها أهل المناطق المطورة والفارق الكبير الذى أحدثه هذا التطوير فى حياتهم كلها ،لتكون هذة الزيارات دافعا قويا لتطوعهم واسهامهم فى تقديم يد الخير بصور متنوعة لدعم وتطوير مجتمعنا و خلق مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

كما تم عرض فيلم تسجيلى حول مؤسسة حياة كريمة ومشروعاتها و انطلاقها منذ ٢٠١٩ والتى بدأت فكرة لدى شباب يحلم بمستقبل أفضل لقرى ونجوع مصر وتبنت هذه الفكرة العظيمة ودعمتها الدولة المصرية.

وفى ختام اللقاء تم تبادل الأفكار مع الحضور من طلاب وطالبات الجامعة حول الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة التى يقترحها الشباب لتقديم حلول جديدة لبعض المشكلات المجتمعية التى تتبنى المؤسسة حلها.

وحضر فعاليات الندوة اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و وفد من مؤسسة حياة كريمة يضم د. مروى فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، العقيد محمود طاهر مدير قطاع القاهرة الكبرى ، د. شيماء زعتر مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، د. ندى خضر رئيس قطاع المبادرات بمؤسسة حياة كريمة.