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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي يفجر مفاجأة مدوية عن أنباء انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

صدى البلد

تحدث الحارس السابق للأهلي، إكرامي الشحات، والد شريف إكرامي، حارس بيراميدز، حول احتمالية انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك وإذا ما كان سيوافق على هذه الخطوة أم لا.

وأوضح إكرامي خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأخبار حول تخفيض عقد رمضان مع بيراميدز لا أساس لها من الصحة، حيث يتخذ اللاعب القرار في هذا السياق، مشيرًا إلى أن العقد يمتد لعامين ونصف مع الفريق السماوي.

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وأفاد إكرامي أنه لو عرض عليه انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، فإنه كان سيرفض ذلك بتاتًا، ولكن لم يأت العرض من اللاعب نفسه، مؤكدًا أن رمضان يحتاج إلى نادٍ يمتلك جماهير كبيرة، نظرًا لأنه رب أسرة.

وأخيرًا، أوضح إكرامي موقفه حال معرفته برغبة رمضان في الانتقال إلى الزمالك، حيث أكد أنه في حال تقديم اللاعب هذا الطلب وعرض عليه الأمر، سيكون رفضه واضحًا ولكن في النهاية، يظل القرار متروكًا لرمضان صبحي.

وتردد خلال الفترة الاخيرة الكثير من الأخبار عن اقتراب تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي بعد انتهاء أزمة القيد ليكون عوضا لأشرف بن شرقي في الجبهة اليسري.

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