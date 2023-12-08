الانتخابات الرئاسية.. ننشر أسماء وعناوين مقار التصويت ولجان المغتربين بالفيوم

ينفرد " صدى البلد " ، بنشر اسماء وعناوين المقار الانتخابية ولجان المغتربين للأنتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم ، التى ستجرى فى الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجارى .

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد اكد بانه تم انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 – 12 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أهمية المشاركة الإيجابية لجميع المواطنين ممن لهم حق التصويت، في هذا الاستحقاق الهام، ونقل صورة حضارية مشرفة عن مصر أمام جميع دول العالم.

أضاف "الأنصاري" أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

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