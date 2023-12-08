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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تشكيل لجنة لوضع ضوابط تداول وإدارة المخلفات الخطرة بالجامعات والبحث العلمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة اجتماعات جامعة المنوفية.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة المنوفية على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت شعار" المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة .. الفرص والتحديات" بحضور د.أحمد القاصد رئيس الجامعة، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، ورؤساء جامعات (الوادي الجديد، الأقصر، دمنهور)، ود.صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، ود.حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة نواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وخلال فعاليات المؤتمر أشار د.أحمد القاصد إلى أهمية المؤتمر وتوقيت انعقاده، حيث إنه يتزامن مع عقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 COP28الثامن والعشرون لتغير المناخ، الذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بمدينة إكسبو، دبي.

ومن جانبه، أشاد د.مصطفى رفعت بجهود جامعة المنوفية للتحول نحو جامعة صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تقليل المخاطر البيئية، والانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية.

وأكد د.مصطفى رفعت أن مصر تسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لتوصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق النقد الدولي، والبحث عن موارد بديلة للصناعة والاستثمار، متمثلة في موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، كالشمس، والرياح، والمصادر الجديدة للطاقة، كالغاز الطبيعي، وطاقتي المد والجزر، موضحًا أن تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو من الأهداف المنشودة عالميًّا ومحليًّا، فجميع دول العالم أصبحت تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة على كافة النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، السياسية، الفنية.

وأكد التقرير أن الجلسة الأولى للمؤتمر تناولت عروض الجامعات الفائزة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام ٢٠٢٣، وهي جامعات (المنصورة، القاهرة، عين شمس، أسيوط، بني سويف).

أشار التقرير إلى مناقشة المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها:
• متابعة خطة عمل تحالفات أقاليم التكامل للجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• مناقشة المعايير الجديدة لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 .
• اعتماد آلية تنفيذ توصيات منتدى فعالية إقليم الصعيد الذي أقيم في جامعة أسيوط، وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من الجامعات الحكومية ومراكز ومعاهد البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لوضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة؛ لتحقيق التطبيق الفعلي لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 202٠.

وأحيط المجلس علمًا بتقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023، والتي من بينها إرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية، البيطرية، الزراعية) إليها.


 

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