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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشكل مؤقت.. الزمالك يوقع عقدا مع معتمد جمال مديرا فنيا للفريق

معتمد جمال
معتمد جمال

أعلن الاعلامي مجدي عبد الغني عن قرار الزمالك بتوقيع عقدا مع معتمد جمال مدير فني للفريق.
 

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك:"الزمالك يوقع عقدا مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق بشكل مؤقت".
 

يذكر أن نادي الزمالك، قد قرر إقالة أوسوريو، المدير الفني للفريق، من منصبه، نوفمبر الماضي، بسبب سوء النتائج،وتعيين المدرب معتمد جمال مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

 

تفاصيل التعاقد مع معتمد جمال

عقد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، جلسة مع معتمد جمال، أمس الخميس، ليعلن بعدها رسميا توقيعه عقدا معمعتمد ليصبح المدير الفني للفريق.

وأوضح الزمالك في بيان له، أن قرار الإبقاء على معتمد جمال جاء في ظل ثقة مجلس الإدارة في قدراته وتقديرا لنجاحاتهمع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادته للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصريوالكونفدرالية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام أي عقد رسمي مع النادي.

وأوضح الزمالك، أنه نسق مع عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان والمشرف على الكرة بإبرام عقد مناسب مع معتمد جمال.

وشهدت الجلسة حضور كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانينورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

الإعلامي مجدي عبد الغني إقالة أوسوريو ادي الزمالك حسين لبيب رامي نصوحي عبد الواحد السيد مدرب أجنبى معتمد جمال

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