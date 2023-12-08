الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

تفاصيل توقيع العقد رسميًا مع مدرب جديد

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية حول اعلان نادي الزمالك رسميا توقيع عقدا مع الكابتن معتمد جمال ليصبح المدير الفني للفريق بشكل مؤقت.

يأتي ذلك في ظل الحديث المستمر خلال الفترة الأخيرة عن اختيار مدرب أجنبي لقيادة الزمالك عقب رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.



وقرر الزمالك إقالة أوسوريو، المدير الفني للفريق، من منصبه، خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب سوء النتائج، وتعيين المدرب معتمد جمال مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.



وعقد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، جلسة مع معتمد جمال، أمس لتنتهي بإعلانه رسميا توقيعه عقدا مع معتمد ليصبح المدير الفني للفريق.



وأوضح الزمالك في بيان له، أن قرار الإبقاء على معتمد جمال جاء في ظل ثقة مجلس الإدارة في قدراته وتقديرا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادته للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري والكونفدرالية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام أي عقد رسمي مع النادي.



وأكد الزمالك، أنه نسق مع عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان والمشرف على الكرة بإبرام عقد مناسب مع معتمد جمال.



وشهدت الجلسة حضور كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

و في سياق متصل، أوضح الإعلامى هاني حتحوت، وجود بند مفاجئ بعقد المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، معتمد جمال، مشيرا إلى أن توقيع عقد مع معتمد، جاء لتقليل الصداع على إدارة القلعة البيضاء من تكرار سؤال متى يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد بالإضافة إلى إيصال صورة احترافية للإدارة، لأن المدرب المصري كان يعمل بلا عقد مع الزمالك، مؤكدا أن عقد المدرب مكتوب فيه لنهاية هذا الموسم، وهذا لم يعلن عنه النادى خلال البيان الذي أصدره.



وأضاف أن السبب لهذا هو أنه في حالة تذبذب النتائج سيتم رحيل معتمد جمال فوراً، او قد يستقر الأبيض على الحصول على خدمات مدير فني أجنبي.



وقاد معتمد جمال الزمالك في أربع مباريات بواقع واحدة في الدوري ومثلها في كأس مصر، واثنتين في الكونفدرالية، وفاز الزمالك في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة في كأس مصر ضد بيراميدز لكنه انتصر فيها بركلات الترجيح.



من ناحية أخرى، كشَف الإعلامي إسلام صادق عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من التجديد لقائد الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال إن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب استقر على التجديد لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، لمدة موسمين نظرًا لدوره مع القلعة البيضاء داخل وخارج الملعب، فاللاعب له دورًا هامًا مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.



وتطرق صادق للحديث عن أزمة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، قائلًا:"مسئولو الزمالك تواصلوا مع سبورتنج لشبونة لإنهاء أزمة غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، وعرضَ الأبيض سداد الغرامة على 3 أقساط، لكن مسئولي النادي البرتغالي تحفظوا على الأمر واشترطوا الحصول على قيمة الغرامة "كاش".



من جهه أخرى كشف الإعلامي إبراهيم سعيد عن قرار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد زيزو بالموافقة على العرض السعودي المقدم له خلال الفترة الحالية.



وقال إن "مسؤولو الشباب السعودي تواصلوا مع أحمد سيد زيزو ووالده من أجل الإنضمام لهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".



وأوضح : "زيزو يرحب بالعرض السعودي, خاصًة وأن العرض والمقابل المالي يصل إلى 3 ونصف مليون دولار سنويًا بجانب المكافآت".



وواصل : "نجم منتخب مصر لديه رغبة من أجل خوض تجربة الاحتراف في صفوف الدورى السعودى ولكن عن طريق نادي الزمالك خصوصًا أن عقده مازال مستمر".



واختتم إبراهيم سعيد حديثه : "زيزو أبلغ مسؤولو الشباب والوكلاء أن أي رحيل, سوف يكون عن طريق نادي الزمالك وبصورة تليق بمسيرته".



جدير بالذكر ارتبط اسم زيزو بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء, في أكثر من مناسبة خاصًة في ظل تألق اللاعب المميز خلال الفترة الماضية.



