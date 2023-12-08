عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 8 ملايين جنيه في البحيرة

إفتتاح مساجد بالبحيرة
إفتتاح مساجد بالبحيرة

تم اليوم إفتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى ودمنهور بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه و هما مسجد السعداوي عامر - حوش عيسى على مساحة 150 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه و  مسجد الضياء - قرية العوجا - دمنهور على مساحة 326 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه و مسجد الشرقي - قرية الطنطاوي - دمنهور على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.

txt

دعم قطاع الصحة في البحيرة بـ 3 مليارات و 300 مليون جنيه لتنفيذ 79 مشروعا

txt

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الإيجابية" أن الإيجابية عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسئولية تجاه الدين والوطن والمجتمع، ولقد تميزت حياة نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) بالإيجابية في كل مراحلها، ولقد حث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمته على الإيجابية وحذرها من السلبية.

ومما لا شك فيه أن من مظاهر الإيجابية المشاركة في كل ما يخدم المجمتع ويؤدي الي بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه، ولا شك ان المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأن الإدلاء بالصوت أمانة يؤديها كل وطني.

البحيرة جهود وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم صحيح الدين شعائر الدين مجهولة المصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

ترشيحاتنا

الأهلي يصل استاد برج العرب استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

تفاصيل الاجتماع الفني.. الزي الرسمي للأهلي والزمالك في كأس سوبر اليد

إعلام الاحتلال: بايدن حدد لإسرائيل سقفا زمنيا لإنهاء الحرب في غزة

أول إجراء من سفير مصر الجديد في لبنان

مؤامرة إسرائيلية.. مصطفى بكري يحذر من نصب النازحين الفلسطينيين خيام قرب الحدود المصرية

بمقذوفات صاروخية .. هجوم على مقر جهاز الأمن الوطني العراقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

تزامنا مع قصف غزة.. لوح اللعنة يظهر للجميع في الضفة الغربية

نشرة المرأة والصحة.. سبب صادم لوفاة شقيق أحمد حلمي.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ