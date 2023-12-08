افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 8 ملايين جنيه في البحيرة

تم اليوم إفتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى ودمنهور بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه و هما مسجد السعداوي عامر - حوش عيسى على مساحة 150 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه و مسجد الضياء - قرية العوجا - دمنهور على مساحة 326 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه و مسجد الشرقي - قرية الطنطاوي - دمنهور على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الإيجابية" أن الإيجابية عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسئولية تجاه الدين والوطن والمجتمع، ولقد تميزت حياة نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) بالإيجابية في كل مراحلها، ولقد حث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمته على الإيجابية وحذرها من السلبية.

ومما لا شك فيه أن من مظاهر الإيجابية المشاركة في كل ما يخدم المجمتع ويؤدي الي بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه، ولا شك ان المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأن الإدلاء بالصوت أمانة يؤديها كل وطني.