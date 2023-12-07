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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

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وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :

بمركزى كفر الدوار وإدكو تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى كمية من الدقيق ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين ذبح خارج المجازر الحكومية ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركز شبراخيت تم ضبط 110 كجم سكر وطن محسن زراعى مجهول المصدر و 10كجم مواد غذائية مجهولة المصدر كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 13محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملات مماثلة بمركزى الرحمانية و حوش عيسى تم ضبط 69 عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية و 20علبة حلوى مجهولة المصدر و 5 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية الدكتورة نهال بلبع المجازر الحكومية المواد الغذائية مجهولة المصدر المصانع الغير مرخصة

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