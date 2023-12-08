بدلاء الأهلي أمام بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن بدلاء الفريق، في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بدلاء الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

يتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.