عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياريت نتعلم.. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة لـ طارق حامد

الغندور وطارق
الغندور وطارق

حرص خالد الغندور لاعب نادى الزمالك السابق، على توجيه رسالة لـ طارق حامد لاعب خط وسط ضمك السعودى بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليًا بشكل رسمى.


وقال خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "ياريت نتعلم دائما نقدر النجم اللي تعب علي نفسه وركز في الكورة وأعطي لبلده وناديه وحتي في الاحتراف نجح وحصل علي بطولات، برافو طارق وكل التوفيق لك فيما هو قادم وكل التوفيق لمنتخب مصر ولاعبيه في تحقيق امنيات الشعب المصري العاشق لكرة القدم".


يذكر أن طارق حامد لاعب خط وسط ضمك السعودى ومنتخب مصر أعلن اعتزاله اللعب الدولى اليوم الجمعة، وكتب عبر حسابه الشخصى على تويتر: "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بعد إقالة أوسوريو | مفاجأة عن حقيقة التفاوض مع كيروش لتدريب الزمالك

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال ينشئ مناطق آمنة «وهمية» في غزة| فيديو

أحمد حلمي يتلقى عزاء شقيقه فى مسقط رأسه ببنها .. صور

السيسي يوجه بالحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء الطرق بالقاهرة| فيديو

حافظوا عليها | توجيه عاجل من الرئيس السيسي .. فيديو

أبرزها محور اللواء محمود نصر.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

فيديو

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ