ياريت نتعلم.. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة لـ طارق حامد

حرص خالد الغندور لاعب نادى الزمالك السابق، على توجيه رسالة لـ طارق حامد لاعب خط وسط ضمك السعودى بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليًا بشكل رسمى.



وقال خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "ياريت نتعلم دائما نقدر النجم اللي تعب علي نفسه وركز في الكورة وأعطي لبلده وناديه وحتي في الاحتراف نجح وحصل علي بطولات، برافو طارق وكل التوفيق لك فيما هو قادم وكل التوفيق لمنتخب مصر ولاعبيه في تحقيق امنيات الشعب المصري العاشق لكرة القدم".



يذكر أن طارق حامد لاعب خط وسط ضمك السعودى ومنتخب مصر أعلن اعتزاله اللعب الدولى اليوم الجمعة، وكتب عبر حسابه الشخصى على تويتر: "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".